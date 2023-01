Napoli-Roma, Spalletti: "Scontro diretto per il vertice tutto da gustare" | VIDEO

"Ogni gara è difficile, questa vale qualcosa in più perchè rappresenta uno scontro diretto e sarà una sfida tutta da gustare da un punto di vista tattico e tecnico per la capacità e la forza dei calciatori in campo da entrambe le parti". Così Luciano Spalletti ha presentato Napoli-Roma nel corso della conferenza stampa di vigilia a Castel Volturno.

Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro nel video integrale della conferenza pubblicato dalla Ssc Napoli sul proprio canale Youtube ufficiale: