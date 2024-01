Sky - De Laurentiis ha deciso, l'annuncio nelle prossime ore: Napoli in ritiro

La notizia era nell'aria e i giocatori sembrano essere d'accordo - se non addirittura i promotori della decisione: il Napoli dopo l'ennesima batosta questa volta maturata a Torino, andrà in ritiro per provare a ricompattarsi.

Stando a quanto riferito da Sky Sport già da stasera gli azzurri potrebbero partire per vivere dei giorni insieme e ritrovare la quadra in uno dei momenti più complicati dell'era De Laurentiis. Al momento non c'è stato un annuncio ufficiale, ma le indiscrezioni a Castel Volturno portano in questa direzione. L'hotel scelto pare sia il Serapide, a Pozzuoli.

Nei fatti il ritiro durerà fino al derby, allo stadio Maradona dalle 15 di sabato 13 gennaio, con la Salernitana. Poi il giorno dopo gli azzurri andranno in Arabia Saudita, dove si disputerà la Supercoppa.