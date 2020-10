Napoli, inizia l'isolamento: resterà 14 giorni nell'hotel del centro tecnico di Castel Volturno

Domani inizierà il ritiro-isolamento del Napoli. La notizia è stata diffusa in serata: gli azzurri, agli ordini di Rino Gattuso, resteranno all'Hotel Golden Tulip di Castel Volturno nel complesso del centro tecnico.

Sono 14 i giorni prescritti dall'Asl per l'isolamento dopo le positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19.

Il Napoli e i gestori dell'albergo hanno preparato tutto quanto necessario per ospitare in sicurezza i calciatori e lo staff tecnico, poi il club comunicherà all'autorità sanitaria locale la scelta dell'albergo per quanto prescritto ed i calciatori potranno allenarsi.