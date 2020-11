Il Napoli onora la memoria di Maradona con una vittoria: battuto il Rijeka per 2-0

Il Napoli onora al meglio la memoria di Diego Armando Maradona battendo per 2-0 il Rijeka al San Paolo nel quarto match del gruppo F di Europa League. Decisivi un gol per tempo di Politano e Lozano.

Gli azzurri sono tutti scesi sul terreno di gioco con la maglia numero 10, compeso il tecnico Gennaro Gattuso. Nei tabelloni l'immagine del Pibe de Oro proiettata, così come il suo nome è rimasto impresso sui led luminosi a bordo campo per tutta la durata dell'incontro. Lungo e commovente il minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio.

Il match

Gattuso rivoluziona l'undici iniziale sceso in campo contro il Milan: dentro Maksimovic, Ghoulam, Demme, Elmas, Zielinski e Petagna. Fuori Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. Il Napoli fa la partita, con i croati pronti a rendersi pericolosi in contropiede al primo spiraglio. La rete che sblocca il match arriva in chiusura di prima frazione, con Politano che finalizza al meglio una bella azione personale di Zielinski.

Nella ripresa girandola di cambi e gol del raddoppio che arriva a 15' dal termine, sull'asse Insigne-Lozano. Nel finale il capitano azzurro spreca due occasioni ghiotte sotto porta. Finisce 2-0. I partenopei balzano da soli al comando del gruppo F, approfittando dello 0-0 tra Az e Real Sociedad nell'altro match di serata.

Gattuso: "Diego sarà sempre con noi"

"Diego non morirà mai. Ho tanti bei ricordi di lui. Ho avuto modo di incontrarlo e di parlarci in più di un'occasione. E' stata una grande perdita, ma Diego è una leggenda e resterà sempre con noi. Speriamo di vincere qualcosa, per dedicargli qualcosa di importante". Queste le parole di Rino Gattuso al termine del match ai microfoni di Sky Sport.