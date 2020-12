Napoli-Real Sociedad, assenze pesanti tra gli spagnoli: out David Silva e Oyarzabal

Sarà una Real Sociedad orfana dei suoi due calciatori più rappresentativi quella che si presenterà a Napoli per l'ultimo match dei gironi di Europa League contro gli uomini di Gattuso.

David Silva e Oyarzabal, infatti, non saranno in campo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il club spagnolo, in partenza per il capoluogo campano, ha infatti annunciato la lista dei convocati, nella quale non figurano i nomi dell'ex Manchester City e del nazionale iberico.