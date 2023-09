Martedì 3 ottobre il Napoli farà il suo esordio stagionale in Champions League al Maradona scendendo in campo contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti per il secondo match del gruppo C. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity, Now Tv e Sky Go.