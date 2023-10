Napoli-Real Madrid, Garcia e Di Lorenzo suonano la carica: "Faremo di tutto per vincere" | VIDEO

"Ci vuole il cuore ma anche la testa per affrontare il Real Madrid. Hanno giocatori forti, ma sono anche potenti dal punto di vista fisico. Sono molto pericolosi sui calci piazzati. E' una squadra completa, ma anche noi siamo forti in tutti i reparti. La Champions League è una competizione speciale. Abbiamo l’ambizione di entrare in campo e fare di tutto per vincere. Dobbiamo essere prima di tutti umili e sfruttare al 120% tutte le nostre qualità”. Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha presentato in conferenza stampa l'attesissima sfida di Champions League contro il Maradona, secondo match del gruppo C.

Insieme al tecnico francese ha parlato anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo: "Affrontiamo una squadra con diversi campioni, faremo il massimo per metterli in difficoltà in uno stadio pieno. Sarà una gara emozionante. Quando avremo la palla noi, dovremo imporre il nostro gioco e metterli in difficoltà".

La conferenza stampa integrale tratta dal canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli: