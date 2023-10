Garcia: "Risultato ingiusto, meritavamo il pareggio. Le sfide con l'Union decisive per la qualificazione"

"Sono deluso dal risultato perché non mi sembra giusto. Vista la partita sarebbe stato più corretto un pareggio. Il primo gol è un episodio che può succedere, noi dobbiamo sempre costruire dal basso. Sbagliare fa parte del gioco. La cosa che mi è piaciuta di meno è stata quando dopo l’1-1 ci siamo aperti troppo e ci siamo fatti imbucare più volte a centrocampo. Per fortuna abbiamo corretto questo aspetto durante l’intervallo. Nella ripresa siamo partiti forte, siamo stati aggressivi, abbiamo palleggiato, il pubblico ci ha aiutato tanto, ci ha spinto. Peccato per questo gol sfortunato, preso su un calcio d’angolo che secondo me non c’era. I ragazzi meritavano il pareggio. Abbiamo giocato alla pari con il Real Madrid". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Real Madrid.

"Mi è piaciuta la reazione del pubblico a fine partita. Hanno dimostrato di essere tifosi che conoscono il calcio. E' sempre difficile perdere. Abbiamo ancora quattro partite nel girone di Champions. La doppia sfida con i tedeschi sarà decisiva per la qualificazione. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi", ha aggiunto il tecnico azzurro.