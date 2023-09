Napoli-Real Madrid, il club azzurro annuncia il sold-out

Napoli-Real Madrid, esordio stagionale casalingo in Champions League per gli azzurri, farà registrare una straordinaria cornice di pubblico sugli spalti del Maradona, come prevedibile.

Il club partenopeo, infatti, nella giornata di domenica ha annunciato il 'sold-out' per il match in programma martedì 3 ottobre alle ore 21.00 a Fuorigrotta.