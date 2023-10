Il Napoli non sfata il tabù Real Madrid nonostante una buona prova: i 'blancos' espugnano il Maradona

Il Napoli non riesce a sfatare il tabù Real Madrid. La maledizione 'blanca' continua per gli azzurri, che nonostante una buona prova cadono al Maradona contro gli uomini di Ancelotti per 3-2 in un match spettacolare e ricco di gol. Dopo il vantaggio iniziale di Ostigard, gli spagnoli ribaltano il risultato con Vinicius prima e Bellingham poi. Nella ripresa gli azzurri pareggiano con Zielinski su calcio di rigore, ma nel finale a decidere è uno sfortunato autogol di Meret su un bolide di Valverde da fuori area. Gli uomini di Garcia sono ora al secondo posto nel gruppo C, guidato proprio dagli iberici a punteggio pieno.

Garcia non riserva sorprese

Non ci sono grandi novità nell'undici iniziale scelto da Rudi Garcia. Il tecnico azzurro punta su Olivera e Politano, che vincono i ballottaggi con Mario Rui ed Elmas. Ancelotti si affida alla coppia d'attacco tutta brasiliana formata da Vinicius e Rodrygo, con Bellingham alle loro spalle.

Ostigard illude, ma la gioia dura poco

Il Napoli parte bene e al 19' passa in vantaggio con Ostigard, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo una traversa colpita dal compagno di reparto Natan, raccoglie la respinta del legno e insacca di testa, facendo esplodere il Maradona. La gioia, però, dura poco e dopo 8 minuti Di Lorenzo commette un grave errore, Bellingham recupera il pallone e serve Vinicius che fredda Meret in uscita e pareggia. Al minuto 34 il Real raddoppia: azione personale di Bellingham che si infila in mezzo a cinque maglie azzurre e batte ancora Meret. I partenopei hanno subito l'occasione di pareggiare con Osimhen di testa, ma Kepa salva il risultato.

Nella ripresa è un altro Napoli, ma non basta: la 'dea bendata' premia il Real

Gli uomini di Garcia rientrano in campo con un altro piglio e dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa ristabiliscono la parità nel punteggio grazie al gol di Zielinski su calcio di rigore, concesso dall'arbitro francese Tourpin dopo una 'review' al Var per fallo di mano di Nacho. Il Napoli continua ad attaccare e cerca la rete del vantaggio, che però trova il Real al minuto 78' con un colpo di fortuna. Su tiro di Valverde da fuori area, il pallone colpisce prima la traversa e poi la schiena di Meret, prima di infilarsi in rete. Il calcio d'angolo da cui nasce il gol vittoria iberico finale è viziato da un'azione dubbia, per un possibile fallo di Rudiger su Olivera non rilevato dalla squadra arbitrale. Finisce 3-2 per il Real, ma il Napoli esce tra gli applausi del suo pubblico.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (88' Mario Rui); Anguissa (88' Simeone), Lobotka (88' Cajuste), Zielinski (75' Raspadori); Politano (71' Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga (64' Mendy); Valverde, Tchouameni, Kroos (64' Modric); Bellingham; Rodrygo (75' Joselu), Vinicius Junior (84' Ceballos). All. Ancelotti

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 19' Ostigard, 27' Vinicius, 34' Bellingham, 54' Zielinski rig., 78' aut. Meret

Note: ammoniti Camavinga, Natan, Bellingham.

Sorpresa nell'altro match del girone: il Braga espugna Berlino

Risultato a sorpresa nell'altro match del gruppo C di Champions League. Il Braga, sconfitto alla prima proprio dal Napoli, vince in casa dell'Union Berlino per 3-2. Dopo essere stati in svantaggio di due gol, i portoghesi hanno ribaltato il match, riuscendo ad espugnare l'ostico campo tedesco grazie alla rete decisiva di Castro in pieno recupero.

Netta sconfitta per la Primavera azzurra in Youth League

Sconfitta netta per il Napoli Primavera in Youth League. Gli azzurrini di Tedesco cadono per 0-4 al Piccolo di Cercola e restano a zero punti nel gruppo, al pari dei tedeschi dell'Union Berlino.