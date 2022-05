La Roma pareggia: il Napoli torna in Champions

Adesso è ufficiale. Non servirà fare un altro punto, contare i goal, aspettare le prossime partite. Il Napoli torna in Champions League grazie alla Roma che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Bologna. Matematicamente la squadra di Mourinho non ha più chance di raggiungere gli azzurri e neanche la Juventus, anch'essa certa di partecipare alla competizione più prestigiosa.

Il Napoli mancava dall'ex Coppa dei Campioni da due stagioni. La stagione 2019/20 è stata a dir poco tribolata con il brutto inizio con Carlo Ancelotti in panchina, l'ammutinamento, il crollo verticale in classifica e l'avvento di Rino Gattuso che riuscì a portare la squadra a ridosso delle grandi: quinto posto e qualificazione in Europa League.

Le premesse per l'annata successiva erano diverse. L'acquisto di Osimhen aveva acceso l'entusiasmo della piazza. Ma a metà stagione qualcosa si ruppe nel feeling tra De Laurentiis e Mister Veleno. Eppure, tra alti e bassi, il Napoli arrivò a giocarsi un clamoroso match point champions contro il giù salvo Verona all'ultima giornata. La fine è nota: partita orrenda finita in pareggio. Napoli in Europa League, Juventus in Champions.

L'ultima apparizione del Napoli nella coppa dalle grandi orecchie risale alla stagione 2019/2020. Ancelotti, che stentava in campionato, portò gli azzurri a disputare grandi partite nel girone eliminatorio, conquistando anche 4 punti su 6 contro il Liverpool di Klopp. Quando si sono giocati gli ottavi di finale sulla panchina sedeva già Gattuso e tra la partita d'andata e quella di ritorno ci fu l'interruzione a causa dello scoppio della pandemia. Contro il Barcellona, il Napoli non sfigurò ma fu comunque eliminato.

Adesso ci riproverà Spalletti che potrà giocare con il Napoli quella Champions conquistata e non giocata con l'Inter, quando fu sostituito da Conte. Con quali ambizioni potrà dirlo soltanto il mercato estivo.