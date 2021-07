Napoli-Pro Vercelli, dove vedere la partita

Due possibilità per assistere in tv alla seconda amichevole precampionato degli uomini di Spalletti

Seconda amichevole precampionato per il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Dopo il successo sui dilettanti del Bassa Anaunia di domenica scorsa, gli azzurri affronteranno sabato pomeriggio, con calcio d'inizio alle 17,30, la Pro Vercelli sul campo di Carciato.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Canale 21, su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Il direttore sportivo della Pro Vercelli, Alex Casella, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sull’amichevole contro gli azzurri: “Per noi affrontare il Napoli a Dimaro è un onore, giocare contro la squadra di Spalletti sarà stimolante. Sono un grandissimo estimatore del lavoro di Giuntoli e di De Laurentiis. L’amichevole nasce dai buoni rapporti che ho sempre avuto con il ds Giuntoli già dai tempi del Gozzano. Giochiamo con il 3-5-2, Spalletti è un grande allenatore lavora benissimo sui dettagli e sui particolari”.