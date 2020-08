Doccia fredda per il Napoli Primavera: è stato retrocesso

Nei giorni passati c'era la possibilità di un campionato Primavera 1 a più squadre, ma oggi la Figc ha reso nota la sua decisione condannando il Napoli. Retrocedono infatti in Primavera 2: Pescara, Napoli e Chievo Verona.

“Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Conseguentemente risultano promosse al Campionato Primavera 1 le società Milan, Ascoli e Spal. Per quanto riguarda il Campionato Primavera femminile, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo, Juventus e Roma risultano vincenti dei due gironi. Per l’assegnazione dello Scudetto, il Consiglio ha proposto alla Divisione Calcio Femminile di valutare l’organizzazione di una partita di spareggio alla ripresa dell’attività agonistica", è la nota della Figc.