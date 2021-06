Il Napoli Primavera vince ai rigori a Parma e viene promosso

Gli azzurrini di Cascione conquistano la promozione in Primavera 1

Il Napoli Primavera ha battuto il Parma per 6-5 ai rigori nella semifinale play off al Centro Sportivo di Collecchio ed ha conquistato la promozione in Primavera 1.

I padroni di casa, dopo una ventina di minuti vanno a segno con un'azione personale di Napoletano. Gli azzurrini di Cascione pareggiano all'84' grazie ad un eurogol di Labriola. Nei supplementari D'Agostino a pochi minuti dal termine colpisce una clamorosa traversa.

Ai rigori Idasiak para il tiro di De Rinaldis, mentre i partenopei segnano tutti i 5 rigori e conquistano la promozione. Questi i 5 rigori realizzati dagli azzurrini: Iaccarino, Pesce, D'Agostino, Labriola, Cataldi.