Napoli-Juve non finisce mai: anche la Primavera azzurra batte ancora i bianconeri

Napoli-Juve non finisce mai, anche tra le formazioni Primavera. Dopo aver eliminato i bianconeri di Montero dalla Coppa Italia nei giorni scorsi, gli azzurrini di Frustalupi hanno sconfitto nuovamente i piemontesi anche in campionato, vincendo per 2-1 al Piccolo di Cercola.

A firmare la vittoria partenopea è stata una doppietta di Alessandro Spavone, il talentuso centrocampista offensivo che Spalletti aveva aggregato alla prima squadra durante il ritiro in Turchia.

Tutti e due i gol sono arrivati nel primo tempo, mentre la rete della bandiera juventina è arrivata nella parte finale del match ad opera di Hasa.

Questa la formazione schierata da Frustalupi: Boffelli, Barba, D'Avino, Obaretin; Marchisano, Alastuey (92' Giannini), Gioielli, Acampa (92' Hysaj); Spavone (85' Boni), Salhi (68' Marranzino); Rossi (85' Pesce).