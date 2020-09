Napoli-Pescara, come vedere la partita

Terza amichevole stagionale per il Napoli, la prima allo Stadio San Paolo. Gli uomini di Gattuso scenderanno in campo venerdì 11 settembre alle ore 18,00 a Fuorigrotta contro il Pescara dell'ex di turno Massimo Oddo.

Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport in pay per view, al costo di 5,99 euro.

La partita sarà trasmessa anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.