Napoli-Pescara 4-0: buone notizie per Gattuso da Petagna

Prima stagionale per il Napoli allo Stadio San Paolo, a 9 giorni dall'inizio del campionato. Avversario di turno il Pescara guidato dall'ex azzurro Massimo Oddo.

Gattuso sceglie il 4-3-3 con Osimhen al centro dell'attacco e Politano e Lozano ai suoi lati. Panchina per Insigne e Mertens, reduci dal doppio impegno in nazionale. Ancora titolare Koulibaly, nonostante le voci di mercato. A centrocampo c'è il tridente abituale formato da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

Il Napoli parte all'attacco, ma al 15' sono gli abruzzesi a sfiorare la rete del vantaggio con Galano che colpisce il palo esterno. Al 23' gli azzurri sbloccano il match: bell'azione di Zielinski che chiede l'uno-due a Politano, penetra in area e trafigge Fiorillo per l'1-0. Al 35' i partenopei pareggiano il conto dei legni, con Koulibaly che in piena area colpisce il palo, su calcio d'angolo battuto da Ghoulam.

Nella ripresa via alla girandola dei cambi e agli esperimenti per Gattuso, che prova prima Mertens largo a destra in stile Belgio per poi riprovare il 4-2-3-1 con Luperto nell'inedito ruolo di centrocampista.

Al 68' finisce la partita di Osimhen, non in gran serata, ed entra Petagna. L'ex Spal cambia il volto della gara. L'attaccante in tre minuti offre a Ciciretti prima e a Mertens poi, due assist al bacio per i gol che mettono in ghiaccio il risultato. A 10' dal termine sfiora il gol anche capitan Insigne.

Allo scadere arriva il meritatissimo gol per Petagna, che fissa il risultato sul 4-0 finale sfruttando un assist di Insigne.

Per il Napoli domenica sera nuova amichevole contro lo Sporting a Lisbona.