Napoli, 4-0 al Pescara nell'ultimo test precampionato: ancora in gol Osimhen e Insigne

Il Napoli chiude al meglio il suo precampionato, centrando la sesta vittoria su sei contro il Pescara al Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri battono gli adriatici per 4-0 grazie alle reti di Osimhen e Insigne nel primo tempo e di Ounas e Zedadka nella seconda frazione.

Le scelte

Spalletti deve rinunciare a Manolas e Zielinski, sostituiti per l'occasione da Rrahmani ed Elmas. Per il resto gli altri nove undicesimi scesi in campo dal primo minuto dovrebbero essere tutti confermati domenica 22 agosto al Maradona contro il Venezia per l'esordio in campionato.

Il match

I partenopei partono subito forte e al 9' passano in vantaggio con Osimhen che insacca da pochi passi un assist al bacio di Insigne. E' proprio il capitano azzurro a raddoppiare su calcio di rigore al 17', concesso dall'arbitro per un fallo subito da Elmas. Proprio il macedone poco dopo spreca in contropiede in coabitazione con Fabian Ruiz la rete del 3-0, che arriverà in apertura di ripresa con una splendida azione personale di Ounas, subentrato a Politano all'intervallo. A chiudere le marcature di giornata è Zedadka, che al 79' fissa il risultato sul 4-0.

Il tabellino

Napoli: Meret (46' Ospina), Di Lorenzo (64' Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (46' Malcuit), Fabian Ruiz (64' Palmiero), Lobotka (46' Gaetano), Elmas (77' Zedadka), Politano (46' Ounas), Insigne (77' Machach), Osimhen (64' Petagna). All. Spalletti



Pescara: Radelli, Cancellotti, D'ursi, Zappella, Memushaj, Drudi, Pompetti, Milos, Nzita, Frascatore, Marilungo. All. Auteri



Arbitro: Miele di Nola

Marcatori: 9' Osimhen, 17' Insigne rig, 48' Ounas, 78' Zedadka

Note: ammonito Drudi.