Napoli-Parma: orario e canale tv

Gli azzurri di Gattuso tornano in campo in campionato per la prima giornata del girone di ritorno

Dopo la brutta sconfitta contro il Verona nell'ultimo turno, il Napoli torna in campo in campionato domenica 31 gennaio, quando al Maradona sarà di scena il Parma di D'Aversa per la prima giornata del girone di ritorno.

Il calcio d'inizio a Fuorigrotta è fissato per le ore 18,00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Sport canale 251, e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.