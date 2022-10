Napoli, Osimhen assente all'allenamento per motivi familiari: a Castel Volturno anche il 'Pampa' Sosa

Dopo il roboante successo in Champions League in casa dell'Ajax, il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione del match di campionato contro la Cremonese in programma domenica prossima allo stadio Zini.

Assente Victor Osimhen, che non si è allenato per motivi familiari.

Ad assistere alla seduta a bordo campo l'ex centravanti azzurro Roberto Carlos Sosa, già calciatore di Spalletti ai tempi dell'Udinese. Il "Pampa" si è intrattenuto con la squadra e con il tecnico, scambiando battute e abbracci con il gruppo azzurro.