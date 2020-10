Il Napoli non parte per Torino: squadra bloccata per disposizione dell'Asl

Il Napoli non parte per Torino, dove domani sera avrebbe dovuto affrontare la Juventus per il posticipo della terza giornata di campionato. L'Asl territoriale ha bloccato, infatti, la partenza degli azzurri per motivi sanitari, dopo la positività al Covid-19 dei calciatori Zielinski ed Elmas e del dirigente Costi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la squadra era già sul bus diretto a Capodichino, quando è arrivato lo stop per porre in isolamento fiduciario la squadra ed evitare che si possa ripetere quanto accaduto nei giorni scorsi con il Genoa. I calciatori sono tornati ognuno presso il proprio domicilio, in isolamento fiduciario, e attenderanno disposizioni per nuovi tamponi. Possibile, a questo punto, che i convocati dalle rispettive nazionali debbano rinunciare alla chiamata.

Intanto anche il gruppo squadra della Juventus è stato posto in isolamento fiduciario nelle scorse ore, dopo la positvità di due membri dello staff bianconero.

"Non c'è rischio di sconfitta a tavolino"

"Non ci può essere sconfitta a tavolino del Napoli in quanto la squadra non va a Torino per causa di forza maggiore, non potendo violare un ordine dell’autorità sanitaria (per quanto discutibile), come non c’è responsabilità del debitore quando non può adempiere all’obbligazione per causa a lui non imputabile come prevede la legge". Questo il parere del noto avvocato Angelo Pisani.