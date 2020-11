Problemi all'aereo, il Napoli non parte per Bologna

Rimandata la partenza del Napoli in vista della trasferta in programma contro il Bologna. La squadra di Gattuso in campo alle 18 di domani sarebbe dovuta partire oggi, ma a causa di un problema all'aereo la partenza è rimandata a domani.

A fornire l'indiscrezione il giornalista Carlo Alvino: “Problema tecnico all’aereo che doveva portare il Napoli a Bologna e partenza rinviata a domattina”.