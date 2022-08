Esordio al Maradona ok per il Napoli: Kvaratskhelia ed Osimhen si scatenano

Splendida cornice sugli spalti per la prima stagionale al Maradona del Napoli, che raccoglie l'abbraccio del suo pubblico nonostante il caldo agostano. Dopo il successo all'esordio in trasferta sul campo dell'Hellas Verona, gli azzurri bagnano il debutto casalingo battendo anche il Monza con un rotondo 4-0 grazie alla doppietta di Kvaratskhelia, inframezzata da un gol di Osimhen, e al gol finale di Kim in pieno recupero.

Le scelte degli allenatori

Squadra che vince non si cambia e così Luciano Spalletti conferma gli undici scesi in campo dall'inizio nella rotonda vittoria esterna di Verona nel giorno di Ferragosto. In panchina i tre nuovi acquisti Ndombele, Simeone e Raspadori. Stroppa affida le chiavi dell'attacco all'ex di turno Petagna. Panchina per i due nazionali Cragno e Pessina.

La partita

Il Napoli parte subito forte e già al primo minuto va vicino al gol con Lozano, che imbeccato da Mario Rui calcia a lato. Al minuto 5 è Kim a sfiorare di testa la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il pallone finisce di poco alto sulla traversa. Al 13' ancora sugli sviluppi di un corner è Osimhen a provarci di destra, ma il portiere del Monza gli dice no. Al 35' Kvaratskhelia sblocca il match con un capolavoro: tiro a giro da fuori area e palla che finisce sul palo e si insacca in rete per il vantaggio azzurro. Allo scadere della prima frazione invito in profondità di Anguissa per Osimhen che parte come un centometrista e fredda l'estremo difensore avversario siglando il 2-0.

Nella ripresa il leit motiv del match non cambia e al 61' ancora Kvaratskhelia chiude definitivamente ogni discorso siglando il 3-0 al termine di una splendida azione, partita su invito di Lobotka. Al 67' il Monza prova a riaprire il match con il gol dell'ex di turno Petagna, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Meret. Ma l'arbitro Fourneau, dopo una review al Var, annulla per fallo. Al 70' standing ovation per Kvaratskhelia, sostituito da Elmas. Dentro anche Oliveira per Mario Rui. Nel finale ancora cambi, ma Ndombele, Simeone e Raspadori rinviano l'esordio in maglia azzurra. In pieno recupero è Kim a fissare il risultato sul 4-0, con un gol di testa su calcio d'angolo di Zielinski.