Napoli-Monza, azzurri alla ricerca di se stessi: rivoluzione in attacco per Mazzarri

Partita importante quella che si gioca oggi al Maradona (diretta Dazn dalle 18.30) tra Napoli e Monza. Gli azzurri sono in una fase particolarmente negativa, dopo le pesanti sconfitte col Frosinone in Coppa Italia e con la Roma in campionato, e devono provare a ritrovarsi.

Mazzarri ha gli uomini contati però. Privo degli squalificati Osimhen e Politano, punta su Raspadori al centro dell'attacco e Zerbin esterno insieme a Kvaratskhelia. Ancora una volta bocciato, almeno dal primo minuti, il più costoso acquisto della scorsa estate, il danese Lindstrom.

A centrocampo recuperato in tempi record Lobotka, che mantiene quindi il suo posto in regia. Infine in difesa ci sarà Juan Jesus accanto a Rrahmani, con Natan fermo per i problemi alla spalla che lo terranno lontano dal campo per più di un mese.

Per quanto riguarda il Monza, Palladino tiene Colpani in panchina con Akpa Akpro in mezzo mentre Gagliardini arretra al posto dello squalificato Marì.

Le formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria; V. Carboni, Mota; Colombo. All. Palladino