Napoli-Monza, le parole di Spalletti e Stroppa alla vigilia del match | VIDEO

Luciano Spalletti e Giovanni Stroppa hanno giocato in anticipo Napoli-Monza nelle consuete conferenze stampa alla vigilia del match in programma domenica pomeriggio al Maradona.

Il tecnico azzurro a Castel Volturno ha espresso soddisfazione per gli arrivi dal mercato e per l’entusiasmo che sembra essere tornato nell’ambiente negli ultimi giorni: “La società ha fatto un ottimo lavoro di prospettiva investendo sul futuro, pur tenendo d'occhio l'equilibrio del bilancio. Siamo andati a riempire quelle caselle che erano venute a mancare, perchè per giocare tutte le competizioni avevamo bisogno di ampliare il gruppo. Noi lottiamo per diventare una squadra competitiva, lottiamo per avere una identità anche con giocatori alle prime esperienza e con meno presenze in campo nazionale e internazionale. Sappiamo che c'è da lavorare ma siamo pronti a tradurre in campo quello che abbiamo come potenzialità. L'entusiasmo ci aiuterà a diventare subito forti".

Il tecnico del Monza ha fatto i complimenti al suo collega: “Spalletti è un mostro sacro ed un riferimento”

I convocati del Monza

Questi i convocati del club brianzolo per la trasferta al Maradona: 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.