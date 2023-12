Napoli e Monza sprecano l'impossibile: al Maradona finisce a reti bianche

Il 2023 del Napoli si chiude con un pari interno a reti bianche contro il Monza. Gli azzurri non riescono ad invertire il trend e sprecano una buona occasione di mettere fieno in cascina nella corsa Champions. Le due squadre in campo si graziano a vicenda, sprecando di tutto e di più. Gli ospiti nella ripresa falliscono anche un calcio di rigore con Pessina, gli uomini di Mazzarri alcune clamorose occasioni. Nel frattempo la Fiorentina vince con il Torino e la lotta per un 'posto al sole' si complica.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Mazzarri recupera Lobotka a centrocampo e punta su Zerbin a destra nel tridente, al posto dello squalificato Politano. Al centro dell'attacco Raspadori viene preferito a Simeone. Palladino schiera l'ex interista Gagliardini al centro della difesa, mentre in avanti a guidare il reparto offensivo c'è Colombo, autore di un eurogol lo scorso anno al Maradona con la maglia del Lecce.

IL MATCH - Il Monza prova a chiudere gli spazi al Napoli con un pressing a tutto campo, gli azzurri ci provano ma, Zielinski a parte, si muovono poco senza palla. La prima occasione degna di nota capita agli ospiti al minuto 12: Colombo trova Pedro Pereira sulla destra, l'esterno monzese calcia verso la porta di Meret, ma una provvidenziale deviazione di Rrahmani spinge il pallone in angolo. Le iniziative partenopee partono soprattutto dai piedi di Kvaratskhelia, che però non riesce a trovare la soluzione vincente. Al 40' è Anguissa a sfiorare il vantaggio, con un colpo di testa ravvicinato su cui De Gregorio si oppone da par suo, salvando il risultato. Poco prima dell'intervallo è Kvaratskhelia a cercare la rete, ma il suo tiro si perde di poco a lato.

Al rientro dagli spogliatoi c'è una novità nel Monza: Palladino richiama in panchina Pedro Pereira, ammonito, e inserisce Birindelli. Il neo entrato, però, rimedia subito un giallo anche lui. Il Napoli sfiora subito il gol con Rrahmani, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 55' la grande chance capita sui piedi di Kvaratskhelia, ma il georgiano calcia su Di Gregorio. Al minuto 57 Palladino gioca la carta Colpani, che rileva Carboni. Al 62' problemi per Akpa Akpro, costretto a lasciare il campo per far posto a Bondo. Al 66' possibile momento svolta del match: azione rocambolesca in area azzurra, l'arbitro concede un calcio di rigore per fallo di mano di Juan Jesus su tiro di Colpani. Dal dischetto va il capitano brianzolo Pessina, che calcia malissimo, con Meret che para facilmente. I partenopei, dopo lo scampato pericolo, ci provano con Di Lorenzo. Al 70' primo doppio cambio per Mazzarri: dentro Gaetano e Lindstrom per Zielinski e Zerbin. Al 73' problemi per Meret, che esce lasciando il posto a Contini, vista l'indisponibilità di Gollini. Il Monza continua ad essere pericoloso quando riparte. All'82' scintille tra Kvaratskhelia e Bondo. L'arbitro Di Bello ammonisce entrambi ed espelle Mazzarri per proteste. Tra le fila azzurre entra anche Simeone per Lobotka e si passa al 4-2-3-1. Nel recupero clamorosa occasione per Gaetano, che solo davanti a Di Gregorio calcia sul portiere brianzolo. Di Bello espelle anche Palladino. Finisce 0-0.

LO STRISCIONE DI FINE ANNO IN CURVA B - "Ti saluto 2023 con nessun rimpianto. Napoli campione dentro e fuori dal campo". Questo lo striscione esposto dagli ultras in Curva B durante il primo tempo.