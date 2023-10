Cosa deve fare il Napoli per qualificarsi al Mondiale per Club?

C'è grande curiosità e attesa per la prima edizione del Coppa del Mondo Fifa per Club, che si giocherà negli Stati Uniti nel giugno 2025. La competizione, che si giocherà ogni 4 anni, proprio come il mondiale di calcio per rappresentative nazionali, vedrà 32 squadre impegnate, 12 delle quali provenienti dall'Europa (4 vincitrici delle ultime Champions League e le 8 migliori per ranking, per un massimo di due squadre per federazione, con un'eccezione nel caso in cui più di due club della stessa federazione vincano la principale competizione per club della confederazione nel corso del periodo 2021-2024).

I criteri di assegnazione punti per le squadre europee

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione punti, oltre ai 4 punti iniziali per la partecipazione alla fase gironi della Champions League, ci sono in palio 2 punti per ogni vittoria ottenuta nella competizione, 1 punto per ogni pareggio, 4 punti per l'accesso agli ottavi di finale e 1 punto per ogni successivo passaggio del turno.

Cosa deve fare il Napoli per partecipare al Mondiale per Club

Ma cosa deve fare il Napoli per staccare il pass per partecipare al Mondiale per Club? Alla domanda ha risposto il noto giornalista Gianluca Vigliotti, nel corso della trasmissione da lui condotta, "Giochiamo d'anticipo", in onda su TeleVomero.

Attualmente per quanto riguarda le squadre italiane, l'Inter è ormai irraggiungibile nel punteggio ed è praticamente certa di partecipare alla prima edizione della competizione. A giocarsi l'altro 'posto al sole' sono Juventus, Milan e Napoli. Attualmente la corsa vede i bianconeri a 47 punti, i rossoneri a 37 e gli azzurri a 33, con i piemontesi che però non potranno accumulare nuovi punti in stagione essendo esclusi dalle competizioni europee.

Per arrivare al punteggio dei piemontesi, che sarebbero attualmente la seconda squadra italiana designata per la partecipazione al Mondiale, il Napoli, ipotizzando scenari realistici, avrebbe bisogno di tre vittorie nelle prossime tre gare dei gironi, più due vittorie agli ottavi di finale, o in alternativa due vittorie e un pari nelle ultime tre gare dei gironi più due vittorie agli ottavi di finale e un pari ai quarti di finale o ancora, in caso di due vittorie e una sconfitta nelle prossime tre partite dei gironi, due vittorie agli ottavi e almeno una vittoria o due pareggi ai quarti di finale.