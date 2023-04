Napoli-Milan, tensione e proteste in Curva B

Al Maradona è andato in scena, in occasione di Napoli-Milan, lo sciopero annunciato degli ultras azzurri, che già nel pomeriggio prima del match avevano organizzato una protesta all'esterno dello stadio contro il caro biglietti per il match di Champions League contro i rossoneri e contro l'impossibilità di introdurre bandiere e stendardi all'interno dell'impianto di Fuorigrotta.

La Curva A è rimasta in silenzio. Situazione diversa in Curva B dove sono stati intonati alcuni cori contro Aurelio De Laurentiis, fischiati da altri settori dello stadio. Durante il primo tempo è stato lasciato anche uno spazio centrale della curva vuoto per protestare. È nato anche un parapiglia che ha coinvolto alcune persone per qualche minuto.