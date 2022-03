Napoli-Milan, l'invito della Curva B: "Domenica tutti con la sciarpa"

La Curva B invita i tifosi del Napoli che domenica sera saranno sugli spalti dello stadio Maradona per il big match contro il Milan a contribuire a ricostruire l'atmosfera di un tempo, quella della magica epopea azzurra a cui richiama la sfida contro i rossoneri.

"E' giunto il tempo di serrare i ranghi e tornare quelli di un tempo. Niente di più di Napoli-Milan può riportare nel nostro animo quelle antiche suggestioni, quelle che hanno fatto sì che generazioni di figli di Partenope si legassero indissolubilmente a quei due colori. Ostentiamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di magica epopea. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che, nonostante le difficoltà fisiche e la quasi totale assenza di supporto da stadio per le vicissitudini che sappiamo, ha onorato al meglio quei sacri colori che decorano le nostre consuente bandiere. Domenica sera è il tempo del ritorno all'antico, del ritorno alle origini, è il tempo delle sciarpe tese, del in alto i cori e delle bandiere al vento. Napoli vestiti d'azzurro e sii bella più che mai. Tutti con la sciarpa". E' questo il testo del volantino, a firma della Curva B, che sta circolando nelle ultime ore sul web e che sta raccogliendo grandissimo apprezzamento tra i tifosi azzurri, pronti a condividere l'appello.