Napoli, rientrano i primi nazionali a Castel Volturno. Malessere per Bakayoko

Seduta mattutina di allenamento per il Napoli presso il training center di Castel Volturno, in preparazione dell'attesissimo big match in programma domenica prossima al San Paolo contro il Milan.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly. Il difensore ha lavorato per l'intera seduta col gruppo, mentre il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato.

Llorente e Bakayoko, invece, non si sono allenati per un leggero malessere.