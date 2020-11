Napoli-Milan, i convocati di Gattuso: out Osimhen, ci sono Ospina e Llorente

Victor Osimhen non rientra nell'elenco dei convocati per Napoli-Milan. L'attaccante nigeriano, infortunatosi alla spalla in nazionale, salterà dunque il big match contro i rossoneri.

Recuperato, invece, Ospina. Assenti Hysaj e Rrahmani, positivi al Covid ed attualmente in isolamento. Figura nell'elenco dei convocati anche Fernando Llorente.

Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.