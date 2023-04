Napoli-Milan, al Maradona la notte dei desideri: le scelte di Spalletti | DIRETTA

L'attesa per Napoli e Milan è finita. Al Maradona azzurri e rossoneri si affrontano per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in un Maradona sold out. A dirigere il match sarà il polacco Szymon Marciniak, arbitro dell'ultima finale mondiale tra Argentina e Francia.

Le formazioni

Erano tre i ballottaggi in casa azzurra, uno per reparto: Mario Rui-Olivera, Ndombele-Elmas, Politano-Lozano, tutti vinti dai primi. Tra i rossoneri Pioli recupera Giroud al centro dell'attacco.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

Corse straordinarie della metro dopo la partita

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo Napoli-Milan. Per consentire un più agevole deflusso degli spettatori, Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio.

A partire dalle ore 23.10 saranno sei le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e una in direzione Pozzuoli.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà aperta solo fino alle ore 22.15.