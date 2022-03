Bigon: “Milan in vantaggio psicologico. Al Napoli manca il salto di qualità”

"Mi ero permesso prima della partita con il Napoli di dire che Pioli ha gestito l'anno in maniera fantastica, mettendoci tanto del suo, gestendo il parco giocatori in maniera eccezionale. Sarà una lotta a tre fino alla fine. Il Milan ha preso un vantaggio notevole dal punto di vista psicologico". Lo dice a Radio anch'io sport, su Radio Uno, Alberto Bigon. L'ex allenatore del secondo scudetto del Napoli analizza la lotta per il titolo, dopo lo scontro diretto vinto dai rossoneri al San Paolo: "Credo che squadre come il Milan siano più abituate a partite decisive come quella di ieri, dal vertice alla base. C'è più consuetudine. Anche nelle coppe non è che il Napoli abbia brillato tantissimo. La società si è evoluta, è solida. La squadra dà ottimi risultati, ma manca ancora un gradino da fare. Il Milan per guardare al futuro avrebbe bisogno di un giocatore di altissimo livello, come Lukaku l'anno scorso per l'Inter. Giroud e Ibra tengono in piedi la baracca". Secondo Bigon ora il Milan deve stare concentrata anche nelle partite con le "piccole": "Le partite contro le grandi si preparano da sole, contro le altre c'è l'insidia. Il Milan ha portato a casa da Salerno e da Udine due punti. Pensate alla classifica se avesse anche quei punti che doveva fare".