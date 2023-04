Finisce il sogno Champions del Napoli: al Milan basta un pari al Maradona per volare in semifinale

Finisce il sogno Champions del Napoli. Gli azzurri non vanno oltre l'1-1 al Maradona contro i rossoneri e salutano la massima competizione europea per club. Non è riuscita agli uomini di Spalletti l'impresa di ribaltare l'1-0 dell'andata a San Siro. Per il club partenopeo la rimonta in Europa resta un tabù: è dal 1989, infatti, che la squadra napoletana non riesce a qualificarsi dopo aver perso nella gara d'andata. In quell'occasione, erano i quarti di finale di Coppa Uefa, il Napoli sconfisse la Juventus per 3-0 dopo i tempi supplementare in un incontro diventato leggenda.

Partita ricca di emozioni e colpi di scena

Tante emozioni e colpi di scena nel corso del match. Due rigori parati, uno per compagine, infortuni, ribaltamenti di fronte. Il Napoli non riesce a ripetere la bella prestazione dell'andata e soffre terribilmente le ripartenze di Leao, una delle quali decide la qualificazione in chiusura di primo tempo. Si fanno sentire le assenze di Kim e Anguissa, sostituto da Ndombele, protagonista di una brutta palla persa in occasione del gol di Giroud.

Le scelte degli allenatori

Erano tre i ballottaggi in casa azzurra, uno per reparto: Mario Rui-Olivera, Ndombele-Elmas, Politano-Lozano, tutti vinti dai primi. Tra i rossoneri Pioli recupera Giroud al centro dell'attacco e conferma l'undici dell'andata.

Giroud croce e delizia rossonera

Il grande protagonista del primo tempo è Oliver Giroud. Il centravanti francese al minuto 23 si fa ipnotizzare da Meret, che para il penalty concesso dall'arbitro per fallo di Mario Rui su Leao. E' proprio su assist al bacio del portoghese, però, che l'ex Arsenal e Chelsea al 42' sigla la rete della qualificazione.

Doppio infortunio in casa Napoli

La sfortuna si è abbattuta sugli azzurri nel corso del primo tempo. Spalletti, infatti, è stato costretto ad un doppio cambio al 33', per il contemporaneo infortunio di Mario Rui e Politano, sostituiti rispettivamente da Olivera e Lozano. Da valutare le condizioni dei due, soprattutto quelle dell'esterno d'attacco della Nazionale, uscito particolarmente dolorante per problemi alla caviglia. Problemi al ginocchio, invece, alla base dell'uscita dal campo del portoghese.