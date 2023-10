L'esordio da titolare di Floro Flores, Mondonico e Cesare Maldini sulle panchine: il Napoli-Milan di inizio anni '2000

Sono tanti i leggendari Napoli-Milan di fine anni '80' e inizio anni '90, con Maradona e Careca da un lato e Van Basten e Gullit dall'altro, che si ricordano come sfide 'epiche' del calcio italiano. Ci sono, però, anche degli incontri tra azzurri e rossoneri meno celebrati, ma a loro modo in ogni caso intrisi di storie di pallone, seppur meno spettacolari.

La partita in questione, infatti, finisce con il più classico dei risultati, quello ad occhiali. Correva l'anno 2001, l'8 aprile. Napoli e Milan si affrontano nell'allora San Paolo, entrambi in un momento difficile. Gli azzurri sono in piena lotta per non retrocedere, dopo essere ritornati in Serie A nell'estate precedente. Il Milan ha chiuso il ciclo Zaccheroni, esonerato a metà stagione. A guidare le due squadre in panchina ci sono due oggi compianti grandi personaggi del calcio italiano, come Emiliano Mondonico e Cesare Maldini.

Tra le fila partenopee fa il suo esordio dal primo minuto un 17enne di belle speranze, Antonio Floro Flores, che fa coppia in attacco con Edmundo. I rossoneri si affidano alla vecchia guardia, Sebastiano Rossi, Paolo Maldini, Costacurta, Boban e al fenomeno Shevchenko a guidare l'attacco.

Il match è vivace, ma il risultato non si sblocca. Al minuto 42 arriva l'episodio chiave: Fresi atterra Shevchenko, lanciato in corsa verso l'area azzurra. L'arbitro Rosetti non ha dubbi ed estrae il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Il Napoli resta in 10 e dovrà giocare in inferiorità numerica tutta la ripresa. Al ritorno in campo dagli spogliatoi Mondonico è costretto a tirare fuori dal campo il giovane Floro Flores per inserire il terzino Baccin. Maldini ricorre alla panchina e si gioca la doppia carta Bierhoff-Leonardo. Tra i partenopei esce anche l'unica punta Edmundo, fischiato dal pubblico al momento del cambio, ed entra Moriero. L'ex interista insieme a Pecchia mantiene comunque vivace la manovra offensiva azzurra, ma il risultato non si sblocca. Finisce 0-0.

Il tabellino

Napoli-Milan 0-0

Napoli (3-5-2): Fontana, Quiroga, Baldini, Fresi; Saber, Pecchia (86' Bocchetti), Magoni, Matuzalem, Pineda; Floro Flores (46' Baccin), Edmundo (63' Moriero). A disposizione: Mancini, Jankolovski, Tedesco, Incoronato. All. Mondonico

Milan (4-2-3-1): Rossi, Helveg, Costacurta (55' Sala), Maldini, Coco; Giunti, Kaladze; Jose Mari (55' Bierhoff), Boban (62' Leonardo), Serginho; Shevchenko. A disposizione: Fiori, Donadel, Ba, Comandini. All. Tassotti, dt Cesare Maldini

Arbitro: Rosetti

Note: espulso Fresi al 42'. Ammoniti Saber, Magoni, Matuzalem, Helveg, Giunti.

#AmarcordAzzurro