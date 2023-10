Napoli a due facce: con il Milan un pari da 'montagne russe'

Un Napoli 'dottor Jekill e mr Hyde' pareggia per 2-2 al Maradona contro il Milan in un match dalle emozioni altalenanti. Gli azzurri vanno sotto di due gol nel primo tempo (siglati dal solito Giroud), poi nella ripresa, dopo una rivoluzione tecnico-tattica di Garcia, riacciuffano il pareggio con Politano prima e Raspadori (su punizione) poi. Una partita dai due volti per Di Lorenzo e compagni, che non sembrano del tutto 'guariti' dal titubante inizio di stagione.

GARCIA RISPOLVERA ELMAS - Garcia mischia le carte, scegliendo Elmas a centrocampo nel ruolo di mezz'ala destra con Cajuste e il recuperato Anguissa che partono dalla panchina. In difesa Mario Rui vince ancora il ballottaggio con Olivera, così come Raspadori prevale ancora su Simeone in attacco. Pioli si affida al tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao. A centrocampo con l'intoccabile Reijnders ci sono Krunic e Musah.

GIROUD 'BESTIA NERA' DEGLI AZZURRI AL MARADONA - Il Milan parte subito molto forte e sfiora già al 2' il vantaggio con Giroud. Il Napoli si affida alle 'sgasate' di Kvaratskhelia. Al 18' si fa male Kalulu, Pioli manda in campo Pellegrino a far coppia con Tomori in difesa. Al 22' gli ospiti passano in vantaggio con il solito Giroud, che raccoglie a centro area di testa uno splendido invito di Pulisic dalla destra. Nel settore ospiti esplodono una lunga serie di petardi. I partenopei hanno subito l'occasione di pareggiare con Politano su cross di Kvaratskhelia, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Poco dopo la mezz'ora è ancora Giroud di testa a raddoppiare, stavolta raccogliendo un invito di Calabria, sempre dalla destra. Il Napoli va in bambola e il Milan può incrementare ancora il bottino. Tra le fila azzurre al 45' ci prova Raspadori, ma l'esito non è quello sperato. Si va negli spogliatoi, tra i fischi che piovono dagli spalti.

GARCIA 'RIVOLTA' IL NAPOLI NELLA RIPRESA - Triplice sostituzione al rientro in campo tra le fila azzurre: dentro Ostigard, Olivera e Simeone, fuori Rrahmani, Mario Rui ed Elmas. La squadra di Garcia passa al 4-2-3-1. Nel Milan fuori Pulisic e dentro l'ex Lazio Romero. Il Napoli parte subito bene e al 49' Politano, al termine di una splendida azione personale, batte Maignan e accorcia le distanze. Al 63' Raspadori su punizione dal limite buca Maignan e fa esplodere il Maradona per il pareggio. Garcia manda in campo Anguissa per Zielinski. Pioli tira fuori Leao e Giroud per Jovic e Okafor. L'ultimo cambio tra i partenopei è conservativo, con Zanoli che rileva Politano. All'88' Natan rimedia il secondo giallo per fallo su Romero e viene espulso da Orsato. Il Napoli si sistema perni minuti finali con un 4-4-1, con Di Lorenzo che scala al centro, Zanoli che arretra sulla linea difensiva e Raspadori che si allarga a destra. In pieno recupero il Milan ha una clamorosa occasione di testa con Calabria, ma il pallone finisce sull'esterno della rete. Allo scadere del recupero ci prova Kvaratskhelia, ma Maignan si oppone con i piedi. Finisce 2-2.

IL RICORDO DI MARADONA - Prima del match non è mancato un ricordo di Diego Armando Maradona, che nelle prossime ore avrebbe compiuto 63 anni. Nel corso del primo tempo la Curva A ha esposto uno striscione in memoria dell'ex capitano azzurro: "Nella mente c'è un ricordo che non mi abbandona: il bacio di Carmando e Maradona. Buon compleanno leggenda".

COPERTURA TELEVISIVA PLANETARIA PER IL MATCH - Riflettori planetari sul Maradona, con copertura televisiva in tutti e cinque i continenti. Il match tra Napoli e Milan è stato seguito nelle maggiori nazioni europee come Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Macedonia, Georgia, Olanda, Slovenia. L'incontro è stato trasmesso anche in Australia, Usa, Canada e in molte nazioni centro-sudamericane quali Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Paraguay e Venezuela. In Asia collegamenti con Cina, Giappone, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam, mentre in Africa Napoli-Milan sarà trasmessa in Angola, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbabwe.