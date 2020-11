Il Napoli si ferma ancora: al San Paolo passa il Milan per 3-1

Ancora una delusione per il Napoli, che cade per la terza volta consecutiva al San Paolo dopo le sconfitte con Az e Sassuolo. Gli uomini di Gattuso perdono per 3-1 contro il Milan, trascinato dal solito Ibrahimovic, autore di una doppietta. Torna al gol Mertens, che segna il suo 128esimo gol con la maglia partenopea. Chiude il match nel recupero la rete di Hauge.

Brutta prestazione degli azzurri che sprecano tanto sotto porta e concedono tantissimo agli ospiti. Male la difesa, coadiuvata poco da una squadra troppo sbilanciata in avanti.

Serata storta anche per la sestina arbitrale: primo giallo dubbio per Bakayoko, espulso nella ripresa. Manca un rosso ad Ibrahimovic per una bruttissima gomitata ai danni di Koulibaly.

"A volte non siamo squadra. Vedo degli atteggiamenti che non mi piacciono, alla prima difficoltà. Il responsabile sono io. Sono qui da un anno. Non può essere un caso che nelle partite importanti molto spesso stecchiamo", le parole di Gattuso a fine partita a Sky Sport.

Il tabellino del match

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Fabian Ruiz (90' Elmas), Lozano (56' Zielinski), Politano (69' Petagna), Insigne, Mertens. A disp.Ospina, Contini, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Demme, Lobotka, Llorente. All. Gattuso



Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers (73' Castillejo), Calahnoglu (88' Krunic), Rebic (73' Hauge), Ibrahimovic (78' Colombo). All. Bonera



Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 21' e 54' Ibrahimovic, 63' Mertens, 90'+5' Hauge

Note: espulso Bakayoko al 65' per doppia ammonizione. Ammoniti Rebic, Mario Rui, Castillejo.