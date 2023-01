"Il Napoli è la meraviglia del calcio europeo": parla l'ex interista

"Il Napoli è una grande sorpresa. E' la meraviglia del calcio europeo, non solo italiano. L'ho visto giocare e a mio parere, ad oggi, qualsiasi squadra di vertice in Europa faticherebbe a vincere contro il Napoli. Spalletti ha fatto un grande lavoro". Così Sebastien Frey, ex portiere di Inter, Verona, Parma, Fiorentina, Genoa e della nazionale francese, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L'ex estremo difensore transalpino ha parlato anche della crescita esponenziale di Victor Osimhen: "Osimhen lo conosciamo, ha giocato in Francia per anni. E' diventato un giocatore completo, maturo, straordinario".