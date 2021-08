Borrelli: "Il Napoli indossi maglie ecologiche per salvare il pianeta"

"Divise da calcio in materiale ecologico". Ecco la proposta del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per spingere i team di serie A, tra cui il Napoli, ad adottare buone pratice green: “Servono esempi e scelte ecologiche per salvare il pianeta. Chiediamo al Calcio Napoli di continuare a vestire l’azzurro ma che sia green.”

Le nuove maglie del Napoli

Ieri SSC Napoli ha ufficializzato le nuove maglie per la stagione 2021/22 a firma di Giorgio Armani. Si tratta di maglie autoprodotte così presentate dalla società di De Laurentiis sui social: "Questa è la nostra maglia! Questa è la nostra seconda pelle! Questi sono i nostri colori!". A distanza di pochi minuti, il nuovo kit gara è stato oggetto di due post che hanno celebrato la nuova collaborazione con il noto stilista milanese.

Armani nuovo sponsor tecnico

Nel comunicato ufficiale, invece, si legge: "EA7 sarà il nuovo sponsor tecnico del Napoli in una forma di collaborazione innovativa con la società di Aurelio De Laurentiis. L’accordo prevede, per la prima volta, lo studio della creatività delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra e della Primavera, che saranno prodotti e commercializzati dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA.