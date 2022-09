Napoli-Liverpool, le ultime in casa azzurra: ancora personalizzato per Osimhen, Lozano torna in gruppo

Victor Osimhen ha svolto anche nella seduta di allenamento alla vigilia di Napoli-Liverpool lavoro personalizzato, in campo e in palestra. La presenza in campo dell'attaccante nigeriano nel match di esordio in Champions League contro gli inglesi è a rischio.

La buona notizia di giornata, in casa azzurra, arriva da Hirving Lozano: l'attaccante messicano ha svolto l'intera sessione in gruppo.

Terapie e personalizzato in campo, invece, per Diego Demme.