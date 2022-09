Il tweet del Liverpool che fa infuriare i napoletani: “Potreste subire rapine e furti”

Un tweet del Liverpool ha creato sconcerto tra i cittadini napoletani. La pagina del club dedicata alle informazioni di servizio per i tifosi ha pubblicato un tweet con il quale ha messo in guardia i suoi supporter sui pericoli a cui potevano andare incontro nella trasferta a Napoli. In particolare ha sconsigliato loro di visitare il centro della città per non esporsi a furti, rapine o aggressioni.

Il tweet

"I tifosi non dovrebbero riunirsi in aree pubbliche e dovrebbero evitare di isolarsi in aree lontane dall'area portuale della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città. Se scegliete di visitarlo, tenete presente che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni". Queste le esatte parole usate della società per mettere in guardia i propri tifosi. Frasi che sono state stigmatizzate dai cittadini napoletani e che sono state commentate dall'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp in conferenza stampa come “informazioni di servizio che riguardano solo la possibilità che tifosi delle squadre vengano a contatto”.