La stampa inglese massacra Klopp: “Il Liverpool è stato travolto”

"L'incubo di Klopp". Così il Times definisce la sconfitta del Liverpool allo stadio Maradona, ieri nella prima giornata di Champions League. Il 4-1 della squadra di Spalletti ha spinto il tecnico dei Reds a mettere le mani avanti dopo l'esonero di Tuchel da parte del Chelsea ("non penso di rischiare la panchina, la proprietà è calma...") ma non gli ha risparmiato le critiche della stampa inglese, che riconoscono la superiorità netta di un Napoli "rampante", secondo la definizione del Guardian, e "impressionante" (Daily Mail), in grado di "ridimensionare le ambizioni del Liverpool", alle prese con un inizio di stagione pieno di dubbi Il Guardian ricorda poi che allo stadio Maradona per i Reds è la terza sconfitta di seguito. Ma questa volta, sottolinea il Sun "il Liverpool è stato travolto" e il Napoli "poteva vincere con un punteggio più largo - conclude il Guardian - se Osimhen non avesse fallito un rigore e un tiro di Kvaratskhelia non fosse stato respinto sulla linea".