Spalletti: "In questo momento le gambe non ci supportano come vorremmo andare"

"In questo momento probabilmente le gambe non ci supportano come vorremmo andare, si fanno quelle cose a metà che non portano a nulla. Bisogna dare una stretta a livello mentale e poi completare la preparazione. Dobbiamo andare sempre forte, io non credo ai calcoli e comunque in questo mese abbiamo trovato un posto dove lavorare bene e sono soddisfatto di quello che è stato fatto". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Lille.

De Laurentiis

"E' venuto negli spogliatoi ed era un po' accigliato...poi però ha fatto gli auguri a tutti noi per Natale".

Kvaratskhelia

"Rispetto alla gara con il Villarreal l'ho tenuto in campo per un minutaggio maggiore proprio per farlo crescere e mi sembra stia migliorando. Il ragazzo è un professionista esemplare".

Calciomercato

"Ci pensa Giuntoli che è uno attento e che sa fare il suo lavoro, noi stiamo bene come organico e se non ci vengono a prendere nessuno va bene così, poi se capita l’occasione giusta Giuntoli non se la farà sfuggire".