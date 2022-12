Napoli, seconda sconfitta in amichevole al Maradona: il Lille vince 4-1

Seconda amichevole di fila al Maradona per il Napoli dopo quella di sabato scorso contro il Villarreal. Avversario di turno il Lille, ex squadra di Osimhen e attuale club di Ounas.

Spalletti ritrova Politano e torna al 4-3-3

Dopo gli esperimenti nelle precedenti amichevoli, Spalletti torna al 4-3-3, con Politano che si riprende il suo posto sulla destra. A centrocampo Ndombele ed Elmas agiscono ai lati di Lobotka.

Il Lille passa nella prima parte del match

Il match inizia in salita per il Napoli. Al 18' Diakite' porta in vantaggio il Lille sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli azzurri provano a reagire e nel finale di tempo hanno le migliori occasioni con Kvaratskhelia, che però non trova la via della rete.

Nella ripresa i francesi dilagano

Dalla consueta girandola dei cambi del secondo tempo, Fonseca pesca dal mazzo David, Ounas e Bamba, che vanno in gol al 63', 77' e 82'. Allo scadere è Raspadori a siglare il gol della bandiera, fissando il risultato sul 4-1 in favore dei francesi.

Il tabellino

Napoli: Meret; Di Lorenzo (83' Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (83' Barba), Mario Rui, Ndombele, Lobotka (69' Gaetano), Elmas (71' Raspadori), Politano (69' Zerbin), Osimhen (69' Simeone), Kvaratskhelia (83' Zedadka). All. Spalletti

Lille: Chevalier, Diakité, Fonte (14' Alexsandro), Djaló, Weah (71' Ramet), André (62' Baleba), André Gomes (61' David), Cabella, Angel, Zhegrova (61' Ounas), Virginius (61' Bamba). All. Fonseca

Arbitro: Maresca di Napoli

Marcatori: 18' Diakitè, 63' David, 78' Ounas, 82' Bamba, 93' Raspadori.