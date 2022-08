Napoli-Lecce, Spalletti: "Bisogna dare minutaggio a tutti, non si può giocare sempre con gli stessi"

Bisogna giocare con più pulizia e avere più qualità nella costruzione del gioco. Se l'azione inizia bene l'occasione è più pulita. Abbiamo tirato in porta, loro si son chiusi ed è diventato tutto più difficile ma la squadra la partita l'ha fatta. Non siamo stati precisi come altre volte, ma abbiamo fatto una buona gara". Così Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro il Lecce.

Il tecnico del Napoli ha visto alcune cose che non sono andate nel corso del primo tempo, tanto da cambiare subito all'intervallo: "La palla girava lenta e i passaggi spesso morivano per strada. Non si riusciva ad entrare con qualità perché in costruzione non eravamo rapidi. Abbiamo toccato la palla una volta in più, ho deciso di cambiare per questo. La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile. Le distanze di squadra si vengono ad allungare, quando perdi palla non riesci a fare la riaggressione veloce. Il primo tempo si costruiva lento, loro ci hanno portato in giro perchè non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, loro poi si sono chiusi ed è diventato difficile".

Infine Spalletti ha spiegato anche la sua scelta di ricorrere ad un ampio turn over: "Bisogna dare minutaggio a tutti, non si può pensare di giocare sempre con gli stessi. Ho una rosa di livello per cui i calciatori si vanno a usare tutti perchè non possono giocare sempre gli stessi con due giorni di recupero e basta. Ho tentato di inserire Raspadori e di proteggerlo con Elmas ricercando un equilibrio, però ci siamo allungati troppe volte perdendo il pallino del gioco. Nel secondo tempo ho cercare di recuperare con il gruppo squadre e abbiamo fatto un buon secondo tempo".