Il Lecce di Baroni ferma il Napoli: al Maradona finisce 1-1

Il Lecce ferma il Napoli al Maradona. La squadra dell'indimenticato ex Marco Baroni costringe gli azzurri al pari interno per 1-1. Le reti tutte nel primo tempo. Ad Elmas risponde Colombo con un eurogol. Non paga l'ampio turn over di Spalletti.

Spalletti cambia modulo e tanti interpreti

Mini rivoluzione in casa Napoli. Gli azzurri cambiano modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, e ben 6 titolari rispetto a Firenze: dentro Ostigard, Olivera, Ndombele, Elmas, Politano e Raspadori, fuori Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano e Kvaratskhelia.

Girandola di emozioni in meno di 10 minuti

Al 20esimo primo importante squillo del Napoli, con Politano che scalda i guanti al portiere del Lecce Falcone, che alza sulla traversa. Al 22esimo l'arbitro Marcenaro concede un calcio di rigore per il Lecce per fallo di Ndombele su Di Francesco. Dal dischetto va Colombo che trasforma. Il direttore di gara, però, fa ribattere e al secondo tentativo Meret para, salvando il risultato. Pochi secondi dopo il Napoli passa in vantaggio. Tiro cross di Politano ed Elmas irrompe a centro area freddando Falcone e siglando la rete dell'1-0. Alla mezz'ora, però, Colombo riscatta l'errore dal dischetto con un eurogol, pescando l'incrocio dei pali con un tiro dai 30 metri.

Spalletti torna sui suoi passi nella ripresa

All'intervallo Spalletti torna sui suoi passi: dopo aver visto soffrire maledettamente la squadra a centrocampo, torna al 4-3-3 inserendo da subito Lobotka e Zielinski per Ndombele e Raspadori. Al minuto 56 è il turno di Kvaratskhelia, che rimpiazza Elmas. Al 70' Politano, appena prima di lasciare il posto a Lozano, sfiora il gol con il suo tradizionale tiro. All'85' Spalletti gioca l'ultima carta a sua disposizione: dentro il 'Cholito' Simeone e fuori Anguissa, con un 4-2-4 di fatto per l'assalto finale. Nel recupero Osimhen ha l'occasione di testa di siglare il gol vittoria, ma colpisce alto. Finisce 1-1.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (85' Simeone), Ndombele (46' Lobotka); Politano (72' Lozano), Raspadori (46' Zielinski), Elmas (56' Kvaratskhelia); Osimhen. All. Spalletti.



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason (46' Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (62' Blin); Banda (75' Listkowski), Colombo (70' Ceesay), Di Francesco (62' Strefezza). All. Baroni.



Arbitro: Marcenaro di Genova.

Marcatori: 27' Elmas, 31' Colombo

Note: ammoniti Politano, Hjulmand, Colombo, Gonzalez, Gendrey