Il Napoli chiude al San Paolo contro la Lazio e fa il tifo per Immobile

Ultima partita del campionato di serie A per il Napoli, il primo e speriamo l'ultimo post lockdown. Il Napoli ospita questa sera alle 20:45, la Lazio, senza motivazioni dettate da una classifica ormai cristallizzata. Dirige l’incontro l’arbitro Calvarese di Teramo. Attesa per Immobile, già Scarpa d'oro per la mancata convocazione di Ronaldo nell'ultima sfida di campionato dei bianconeri, ad un solo gol dai 36 gl di Higuain che stabilì in maglia azzurra il record di segnature della storia del calcio italiano. Sarà un match speciale per Immobile, nato e cresciuto nella vicina Torre Annunziata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi