Napoli, Gattuso perde Demme: per la Lazio ballottaggio tra Bakayoko ed Elmas?

Il tecnico azzurro non avrà a disposizione il centrocampista tedesco, fermato dal Giudice Sportivo per un turno

Gennaro Gattuso perde Diego Demme per la sfida Champions contro la Lazio. Il centrocampista tedesco è stato, infatti, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

A centrocampo, dunque, possibile un ballottaggio tra Bakayoko ed Elmas per una maglia al fianco di Fabian Ruiz. In attacco possibile il ritorno dal primo minuto di Mertens in luogo di Osimhen.

Ancora assente Ospina, che ha svolto terapie e lavoro in palestra.

Napoli-Lazio, designata la sestina arbitrale

Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Napoli-Lazio.

Assistenti: Alassio-Tegoni. IV Uomo: Abisso. VAR: Irrati-Bindoni.