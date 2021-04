Sfida Champions per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri scenderanno in campo giovedì sera al Maradona, con calcio d'inizio alle ore 20,45, contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251) ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.