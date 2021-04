Pes, il Napoli dà l'esclusiva a Konami. Addio Fifa e nuovo nome per il centro di Castel Volturno

Una "long-term partnership". È quella annunciata oggi dalla software house Konami e dalla Ssc Napoli a proposito delle prossime edizioni del notissimo videogame eFootball PES, simulazione che ha letterealmente fatto la storia (insieme al franchise di Electronic Ars, Fifa) dei giochi di calcio su computer e console.

La partnership inizierà a partire dalla stagione 2021/22, e a partire dal 2022/23 PES sarà l'unico gioco ad avere la piena licenza del club azzurro. Insomma: su Fifa il Napoli non ci sarà.

Inoltre, Konami ha aggiunto che sarà "Official Training Center Partner" del club. Dal 1 luglio 2021 la struttura di Castel Volturno prenderà il nome "Ssc Napoli KONAMI Training Center" e ospiterà una are gaming per i calciatori e per gli ospiti.

Il club di De Laurentiis si aggiunge alla scuderia Konami quindi, che in italia ha già tra le sue fila la Roma e la Lazio.

Così Naoki Morita, president di Konami Digital Entertainment B.V.: “La partnership esclusiva col Napoli è un nuovo passo verso quello che è il nostro obiettivo, cioè fare di PES il gioco definitivo sul calcio in Italia". Serena Salvione, dello staff partenopeo, ha parlato di un accordo che permetterà a Konami di creare "un'esperienza unica per i fan del Napoli", e che porterà ad un'ulteriore internazionalizzazione del club azzurro.

.